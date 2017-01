Adventskalender: Türchen Nr. 8

Heute zu gewinnen:

ein in Deutschland nicht erhältliches Modellauto (Mercedes-Benz Sprinter) der Norwegischen Post!

Einige Postverwaltungen bieten bei Sammlern begehrte Modellautos an. Zu diesen gehört auch die Norwegische Post. Sie hat unter anderem einen Mercedes-Benz-Sprinter (Modell 2001) mit offizieller Post-Lackierung in ihr Programm aufgenommen. In Norwegen wird es als „Miniatyrbil Nr. 4“ bzw. „Collector’s Car No. 4“ angeboten. Aus Deutschland ist dieses hübsche Modellauto im Maßstab 1:43 gar nicht bestellbar – umso mehr freut es uns, dass wir heute ein Exemplar davon in unserem Adventskalender verlosen dürfen.

Das Modellauto hat einen Wert von 239 Norwegischen Kronen, das sind umgerechnet etwa 32,50 Euro. Zur Verfügung gestellt wird es von der Norwegischen Post.

Und wie kann man diesen Preis gewinnen? Ganz einfach: Schreiben Sie einen Kommentar zu diesem Artikel, und zwar mit der Kommentar-Funktion etwas weiter unten auf dieser Seite. Senden Sie diesen dann ab – was Sie uns schreiben, ist ganz egal. Teilen Sie uns zum Beispiel mit, warum gerade Sie diesen Preis gewinnen sollten. Vielleicht fällt Ihnen auch ein besonders kreativer Verwendungszweck ein?! Jeder, der bis 23.59 Uhr einen Kommentar auf dieser Seite hinterlassen hat, nimmt an der Verlosung des heutigen Tagespreises teil.

Wir wünschen Ihnen viel Glück! Und falls es heute nicht klappen sollte, schauen Sie einfach morgen wieder rein: Dann gibt es den nächsten schönen Preis zu gewinnen.

Die Teilnahmebedingungen für unser Adventskalender-Gewinnspiel finden Sie hier.