Seltene Abarten der Bundespost

Am 9. Mai steht der „Europatag“ auf dem Kalender. Für uns ein passender Anlass, seltene Fehlproduktionen unter die Lupe zu nehmen, die bei den deutschen Europa-Gemeinschaftsausgaben im Laufe der Jahrzehnte entdeckt worden sind. BMS-Autor Michael Burzan tut dies in seiner Rubrik „Markt-Spiegel“. Vielleicht hat ja auch ein Leser das Glück, eine solche Abart in der eigenen Sammlung zu entdecken? Auf den ersten Blick ahnt man zum Beispiel kaum, dass es sich bei der hier gezeigten Marke um eine Rarität handeln kann, die mehrere Tausend Euro wert ist! Lesen Sie dazu unbedingt unser Mai-Heft – es erscheint am 26. April.

