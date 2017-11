Top-Rarität auf Dachboden entdeckt

Krachende Schusssalven zerstören die farbenfrohe Idylle des blumengeschmückten Weges zum Regierungssitz. Peter Ustinov ist perplex. Er kann nicht sofort realisieren, was passiert ist. Der internationale Filmstar wartete am 31. Oktober 1984 im Büro von Indira Gandhi, um die indische Premierministerin für die BBC zu interviewen. Von zwei ihrer eigenen Leibwächter wird die damals 67-Jährige jäh…

„In diesem Jahr fingen die Posten an bestellt zu werden aus Befelch Maximilians I. des Römischen Königs, von Österreich bis in Niederland, in Frankreich und bis nachher Rom. Es lag allweg 5 Meil Wegs ein Post von der andern, einer war zu Kempten, einer zu Bless, einer an der Bruck zu Elchingen und also fortan…