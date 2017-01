Erstausgabe im Juni 1961: 55 Jahre BRIEFMARKEN SPIEGEL

Auf gelblichem Papier, mit 16 Seiten und sparsamen schwarz-weiß-Abbildungen ging im Juni vor 55 Jahren der allererste BRIEFMARKEN SPIEGEL in die Zeitschriftenauslagen der Kioske. Die Zeitschrift sollte laut Editorial „die belehrende und unterhaltsame Fülle, die gerade den Zauber der Briefmarke ausmacht“ vermitteln. Länderkunde und Zeitgeschichte, wie sie sich in den Ausgaben widerspiegeln, sollten im Mittelpunkt stehen. In der ersten Ausgabe wurde diskutiert, ob die älteste Marke eine Fälschung ist, die „Geschichte unserer Haustiere“ wurde erzählt und die „Neuheiten aus West und Ost“ wurden vorgestellt. Insgesamt sollte „ein neuer Blick für die Ziele einer lebensnahen Briefmarkenkunde“ geöffnet werden. Die Beiträge sollten sich ausdrücklich nicht in der Fachsimpelei der Einweihten verlieren.

Den BRIEFMARKEN SPIEGEL gibt es auch heute noch, aus 16 Seiten wurden rund 100. Viele Themen sind geblieben, noch mehr kamen dazu. Ein Vergleich lohnt sich, und ein Blick in die Vergangenheit macht Spaß, wie das Heft Nummer eins zeigt, das auch als ePaper zu lesen ist. Im Jubiläumsheft, das zum 50. Geburtstag im Jahr 2011 erschien, sind Seiten der Nummer 1 als Faksimile sowie einige Titelbilder abgedruckt. In der Ausgabe wird auch ausführlich die Geschichte des BRIEFMARKEN SPIEGEL erzählt.

Zehn Jubiläumshefte zu gewinnen

Zehn dieser Jubiläumshefte werden jetzt verlost. Gewinnen können alle, die bis zum 14. Oktober in einem Kommentar am Ende dieser Seite ein besonderes Erlebnis mit dem BRIEFMARKEN SPIEGEL erzählen oder schreiben, warum sie die Zeitschrift lesen. Aus allen Kommentaren werden die Gewinner ausgelost. Wir sind gespannt auf Ihre Anekdoten aus 55 Jahren BRIEFMARKEN SPIEGEL.

Als kleine Anregung lesen Sie doch die allererste Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL aus dem Juni 1961.

