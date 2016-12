Tipp zum Wochenende: Weihnachtsgroßtauschtag in Aachen

Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 veranstalten in diesem Jahr erstmals einen zweiten Großtauschtag für Briefmarken-, Postkarten– und Münzen. Zu der Börse am 11. Dezember von 9 bis 14 Uhr in der Mensa der Fachhochschule Aachen (Aachen-Burtscheid, Bayernallee 9) werden Händler und Sammler aus der Region und den angrenzenden Ländern Belgien und den Niederlanden erwartet. Der Verein legt zu diesem Tag einen Sonderumschlag auf, der mit dem Stempel versehen werden kann, den das „Erlebnis: Briefmarken“-Team an der Sonderpostfiliale während des Großtauschtages abschlägt. Als Motiv für den Zudruck haben die Aachener Philatelisten ein Bild des Weihnachtsmarkts mit dem Aachener Dom im Hintergrund gewählt. Der Sonderstempel zeigt den Dom in einer Abbildung um das Jahr 1850.

Auch eine Werbeschau für interessierte Sammler wird angeboten. Alle aktuellen Michel-Standard-Kataloge stehen den Besuchern kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Die Briefmarkenfreunde führen zudem monatlich zwei Tauschtage in der Mensa der Fachhochschule Aachen durch: jeweils am zweiten und vierten Sonntag im Monat von 9.30 bis 12.30 Uhr (außer an Feiertagen).

Wer mit dem gestempelten Umschlag Lust bekommen hat, den Weihnachtsmarkt im Original zu besuchen, der kann dies noch bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr tun. Der Markt gilt als einer der schönsten in Deutschland und erreichte 2015 bei einer Internetwahl der Besten Europäischen Weihnachtsmärkte den dritten Platz.

Kontakt: Heinz Kaußen, Neuenhofstraße 70, 52078 Aachen, Telefon 0241 / 526514, E-Mail: info@briefmarkenfreude-aachen.de, www.briefmarkenfreunde-aachen.de.

