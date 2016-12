Tipp zum Wochenende: Sonderstempel Rittersgrüner Mettenschicht

Mettenschichten haben im Erzgebirge eine lange Tradition. Sie waren zur Altbergbauzeit die letzte Schicht des Jahres vor dem Weihnachtsfest. Danach, wenn die Bergleute aus dem finsteren Stollen kamen, gab es eine kleine Feierstunde. Der Verein Partnerschaftskomitee zur Pflege und Erhaltung kommunaler Partnerschaften gibt im Dezember einen Weihnachtsstempel heraus. Anlass der Ausgabe des Sonderstempels ist die Rittersgrüner Mettenschicht, die am 16. Dezember 2016 in der evangelischen Pfarrkirche zu Rittersgrün stattfindet.

Der Stempel zeigt einen Ausschnitt aus einer böhmischen Weihnachtskrippendarstellung und einen Teil des Refrains des von Anton Günther, Dichter und Liedsänger in erzgebirgischer Mundart 1905 erstmals gesungenen Liedes „O selige Weihnachtszeit“. Anton Günther wurde vor 140 Jahren in Gottesgab geboren und starb 1937.

Drei-Länder-Brief im Sonderpostamt

Früher gab es im weihnachtlich geschmückten Huthaus nach einem Gebet und einer Danksagung vom Bergherrn Freibier und ein deftiges Bergbrot im hellen Kerzenschein spendiert. Heute wird an diese Tradition erinnert: In Rittersgrün werden nach der Bergandacht in der Kirche die Bergknappen in einer kleinen Bergparade brennende Fackeln zum Gasthaus Plumbum tragen. Kirche und Gasthaus stehen dort, wo sich einst Hammerwerke im Ort befanden. Im Gasthaus befindet sich von 17 bis 21 Uhr ein Sonderpostamt, wo ein Drei Länder-Brief erhältlich ist.

Marken und Sonderstempel aus Böhmen, Sachsen und Thüringen werden als Frankatur des weihnachtlich gestalteten mehrfarbigen Briefes im A 5 Format dienen. Dabei erinnert man zusätzlich an eine Botenpost, die damals vor 150 Jahren Rittersgrün mit Schwarzenberg verband. Die bis dahin gefahrene Postkutsche zwischen Schwarzenberg über Rittersgrün nach Oberwiesenthal war von der Oberpostdirektion in Dresden aus Kostengründen worden. Der am Mettenschichtabend ausgegebene Sonderpostbeleg kostet 14 Euro. Der Erlös kommt grenzübergreifenden Kontakten zwischen Vereinen in Böhmen und Sachsen für ihre Kinder- und Jugendarbeit und zur Unterstützung von Senioren zugute. Ein Versand bei Vorbestellung ist möglich.

Kontakt: Partnerschaftskomitee, Arnoldshammer 3, 08359 Breitenbrunn, OT Rittersgrün oder E-Mail: arnoldshammer@t-online.de

