Briefmarke der Woche: Wappenkunde mit der Post

Sie beruhen auf historischen Grundlagen, die neun Wappen der Bundesländer Österreichs, und haben eine lange Geschichte. Doch in den Wappen sind große Ähnlichkeiten zu finden, vor allem mit Blick auf das österreichische Bundeswappen. Es zeigt seit 1919 den österreichischen Adler auf rot-weiß-rotem Hintergrund – seit 1945 leicht modifiziert mit gesprengten Ketten.

Österreich ist stolz auf seine unterschiedlichen Wappen und startet am 1. Januar 2017 traditionell ins neue Jahr. Denn Neujahr ist der Ausgabetag für die Dauermarke Österreich „Heraldik Österreich“.

Briefmarken mit einem roten Adlerkopf auf Gold für 0.68 € als Set mit 4 Marken und mit roten Adlerfedern für 1.70 € als Set mit 4 Marken repräsentieren das Burgenland. Denn dafür steht ein Adler: rot, bewehrt und Gold gekrönt. Der Herr der Lüfte steht auf dem Wappen mit ausgebreiteten Schwingen auf einem Felsen. Auf der Brust trägt er ein Gold umrandetes Schild, in den Landesfarben rot und gelb. Das burgenländische Wappen setzte sich im Mittelalter aus denen der beiden mächtigsten Familien des Landes zusammen: der Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein und Güssing-Bernstein.

Für Kärnten steht ein Gold und Rot gespaltener Schild. Auf der goldenen Hälfte zeigt das Wappen drei schreitende Löwen mit roten Zungen, die rot bewehrt sind. Die rote Hälfte wird von einem weißen Balken durchbrochen. Das Wappen ist sehr alt: Die Sponheimer Ulrich III. und Philipp waren die ersten, die es verwendeten. 1269 übernahm es Ottokar II. von Böhmen und ab 1335 nutzten es die Habsburger. Die Briefmarke zeigt einen rotbezungten schwarzen Löwen auf Gold. Die Marken gibt es als Set mit 50 Marken für 0.80 €.

Goldene Adler, schwarze Löwen

Als Briefmarke erhältlich ist für Salzburg eine Löwenpranke auf Gold in der Wertstufe 0.25 € in 50er-Rollen sowie ein aufgerichteter, rotbezungter und bewehrter, schwarzer Löwe für 1.25 € als Set mit 4 Marken. Auf dem Schild des Salzburger Wappens ruht ein Fürstenhut. Das Wappen konnte das erste Mal auf einem Friesacher Pfennig des Erzbischofs Rudolf nachgewiesen werden. Das war zwischen 1284 und 1290. Heraldiker vermuten, dass es auf Erzbischof Philipp zurückgeht.

Niederösterreich ist mit einem Adlerkopf auf Blau für 0.68 € in 100er Rollen und einem goldenen Adler auf Blau für 0.80 € als Set mit 4 Marken dabei. Fünf goldene Adler zieren einen blauen Schild, das eine goldene Mauerkrone mit drei Zinnen trägt. Das Fünf-Adler-Wappen in den Landesfarben Blau und Gelb taucht erstmals 1335 auf. Im 16. Jahrhundert wurden die Adler für Lerchen gehalten.

Den Steirischen Panther auf Grün und einen rotgehörnten, feuerspeienden, silbernen Panther gibt es als Set mit 25 Marken für 0.68 €, die Pantherpranke auf Grün als Set mit vier Marken für 2.10 €. Auf dem Schild prangt der historische Herzogshut der Steiermark. Im 12. Jahrhundert kommt das Wappen erstmals auf dem Siegel des Markgrafen Otakar II. vor und wurde auch von den Babenbergern verwendet.

Tierisch ist auch das Wappen von Tirol: Ein roter, goldgekrönter und bewehrter Adler prangt auf einem silbernen Schild. Seine zwei Flügelspangen haben Kleeblatt-Enden und sein Kopf wird von einem grünen Kranz umrahmt. Seit 1205 ist der Tiroler Adler auf Siegeln zu sehen. Die Briefmarken gibt es sowohl mit Adlerkopf als auch mit dem ganzen Vogel auf Silber mit grünem Kranz zu 0.68 € als Set mit 10 Marken. Für 1.75 € sind auf Silber zwei Krallen und Schwanzfedern als Set mit 4 Marken zu sehen.

Im oberösterreichischen Wappen ist die heraldisch rechte Hälfte Schwarz, die linke Schildhälfte rot und weiß gestreift. Auf dem schwarzen Untergrund ist ein rotbezungter Adler mit roten Krallen, und den Schild ziert der österreichische Erzherzogshut. Auf den Briefmarken ist das Wappen als rotbezungter, goldener Adlerkopf auf Schwarz für 1.25 € als Set mit 50 Marken vertreten.

Ein weißes Kreuz in einem roten Schild – das steht für Wien. 1925 wurde es festgelegt, 1946 erneuert. Jetzt gibt es das Wiener Wappen als Briefmarke – im Set mit 25 Marken für 2.50 €.

Eine rote Kirchenfahne auf Silber an roten Ringen, die Montforter Fahne, symbolisiert Vorarlberg. Die Briefmarken gibt es als Set mit 4 Marken für 2.50 €, ebenso mit roter, schwarzbefranster Kirchenfahne auf Silber als Set mit 4 Marken für 4.00 €. Denn das Vorarlberger Wappen zeigt eine dreiteilige Kirchenfahne an drei roten Ringen. Seit 1181 ist das Wappen bekannt und ging aus dem der Herren von Montfort hervor.

Anzeige MICHEL

China-Katalog 2015 (ÜK 9/1)

42. Auflage, 768 Seiten, Hardcover

Preis: 84,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



42. Auflage, 768 Seiten, HardcoverPreis: 84,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.