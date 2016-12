Tipp zwischen den Jahren: Großtauschtag in Osnabrück

Osnabrück Plusbrief Oberbürgermeister Osnabrück Plusbrief Preußisches Wappen

Ein umfangreiches Belegprogramm hat der Verein für Philatelie und Numismatik „Niedersachsen“ Osnabrück von 1928 für die 55. Osnabrück-Börse und den Großtauschtag am 28. Dezember aufgelegt: Zwei Briefe, zwei Plusbriefe, zwei Erinnerungsblätter und ein Sonderstempel werden zur Veranstaltung am 28. Dezember in der Sonderpostfiliale angeboten. Thema des Belegprogramms ist ein Ereignis, das 150 Jahre zurückliegt: Im Zuge des Deutschen Krieges 1866 ging Osnabrück in der preußischen Provinz Hannover auf. Zu dem Thema haben die Veranstalter verschiedene Motive ausgewählt, die die Briefe, Blätter und den Stempel zieren: Zu sehen ist das preußische und das hannoversche Wappen, eine Einheitsausgabe nach der Währungsreform oder der damalige Osnabrücker Oberbürgermeister Johannes von Miquel. Ein Bestellzettel ist auf der Internetseite des Vereins unter www.vphn-os.de eingestellt.

Die Börse mit Großtauschtag findet am 28. Dezember von 8 bis 15 Uhr in der Osnabrück-Halle am Schlosswall statt.

Infos zur Börse: Robert Hümmling, Tel. 0541 / 2004575, E-Mail: philaletter@osnanet.de.

Sonderumschlag Einheitsausgabe nach der Währungsreform Sonderumschlag Wappen Preußen und Hannover

© Titelbild/Beitragsbilder: Verein für Philatelie und Numismatik Niedersachsen Osnabrück von 1928

