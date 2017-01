POST Stelle Niedercorn/Luxemburg ersetzt Postamt Niedercorn

DBZ-Onlinegewinnspiel Januar 2017 Für das neue Jahr 2017 wünscht Ihnen das DBZ-Team alles Gute, vor allem aber Glück, Gesundheit und viele fröhliche Stunden mit Ihren Liebsten. Ersteres können Sie bereits für die Januar-Ausgabe unseres monatlichen Onlinegewinnspiels gut gebrauchen, zu dem wir Sie ganz herzlich willkommen heißen. Die richtige Beantwortung unserer Rätselfrage allein wird Ihnen nämlich noch nicht einen…

Philatelistischer Jahresrückblick 2016 Das Jahr 2016 wird als ereignisreiches Jahr in Erinnerung bleiben. Die Wertung der Ereignisse muss jeder für sich selbst durchführen. Fest steht aber, dass auch die Briefmarkenwelt in Bewegung ist und bleibt. Wir möchten unseren Lesern zum Abschluss des Jahres nochmal einen Überblick über die Ereignisse in der Philatelie liefern. Briefmarken-Neuausgaben 2016 Bei unserer Wahl…

Sonderveröffentlichung Werte Bewahren – Erben und Vererben 2016/2017 Ein Erbfall ist mit viel Papierkram verbunden. Was wirklich wichtig ist, erfahren Sie in der neuen Sonderveröffentlichung „Werte Bewahren“. Der komplexe Themenbereich „Erben und Vererben“ wird hier aufbereitet und hilft, im Ernstfall vorbereitet zu sein. Hier ein Blick in den Inhalt: Welche Neuerungen bringt die Erbschaftssteuerreform 2016 mit sich? Was ist beim Erben und Vererben…

Osnabrück wird preußisch: Geschichte beim Großtauschtag Zwei Briefe, zwei Plusbriefe, zwei Erinnerungsblätter und ein Sonderstempel werden zum Großtauschtag und zur 55. Osnabrück-Börse am 28. Dezember aufgelegt. Das umfangreiche Belegprogramm bietet der Verein für Philatelie und Numismatik „Niedersachsen“ Osnabrück von 1928 an. Eine Sonderpostfiliale ist vor Ort. Thema des Belegprogramms ist ein Ereignis, das 150 Jahre zurückliegt: Im Zuge des Deutschen Krieges…