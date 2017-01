Tipp zum Wochenende: Tausch mit Brunnen

Die POST Luxemburg informiert, das Postamt Niedercorn im Südwesten des Großherzogtums wird zum 6. Januar 2017 geschlossen. Stempelsammler, die Interesse an einem einen Letzttagsstempel haben, werden gebeten ihre Sendungen und Belege ab sofort an POST Philately, L-2992 Luxemburg zu schicken. Das Postamt Niedercorn kann aus betrieblichen Gründen keine philatelistischen Dienste mehr anbieten. Voraussichtlich wird zum…

Das Jahr 2016 wird als ereignisreiches Jahr in Erinnerung bleiben. Die Wertung der Ereignisse muss jeder für sich selbst durchführen. Fest steht aber, dass auch die Briefmarkenwelt in Bewegung ist und bleibt. Wir möchten unseren Lesern zum Abschluss des Jahres nochmal einen Überblick über die Ereignisse in der Philatelie liefern. Briefmarken-Neuausgaben 2016 Bei unserer Wahl…

Ein Erbfall ist mit viel Papierkram verbunden. Was wirklich wichtig ist, erfahren Sie in der neuen Sonderveröffentlichung „Werte Bewahren“. Der komplexe Themenbereich „Erben und Vererben“ wird hier aufbereitet und hilft, im Ernstfall vorbereitet zu sein. Hier ein Blick in den Inhalt: Welche Neuerungen bringt die Erbschaftssteuerreform 2016 mit sich? Was ist beim Erben und Vererben…