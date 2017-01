MünzenMarkt 20 – 50 Jahre Krugerrand

Da Sachsen-Anhalt mit dem Slogan „Ursprungsland der Reformation“ wirbt, kommt auch die erste Privatpostausgabe im Jubiläumsjahr zu „500 Jahre Reformation“ von dort. Der MZZ-Briefdienst Halle brachte am 2. Januar 2017 eine Sondermarke mit dem Abbild Dr. Martin Luthers heraus. Die Marke wirbt für den diesjährigen Sachsen-Anhalt-Tag, der vom 16. bis 18. Juni in der Lutherstadt…

Am 1. März erscheint die nassklebende Schokoladen-Kosmee (Ausgabetag 3. Dezember 2015) in Neuauflage als Fünferstreifen mit EAN Code. Die Kleinrolle mit 500 Stück hat die Bestellnummer 017613, die Rolle mit 200 Stück die 017614. Auch das Tränende Herz zu 100 Cent (Ausgabetag 13. Juli 2006) erscheint als Neuauflage im Fünferstreifen mit EAN Code, die Bestellnummer für die…

Mit „Falschen Fuffzigern“ beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung, denn Gerhard Lang hat sich auf Spurensuche begeben: Wie kommen Fälschungen in das hochwertige Handbuch von Dr. Otto Karl Alfred Moschkau? Der Autor ist seit Jahren begeisterter Forscher im Metier der Briefmarkenfälscher. Im ersten Teil der neuen Serie widmet er sich mehreren spanischen Erzeugnissen…

Sowohl die „Tierkinder: Iltis und Wildschwein“ als auch Ottos „Bunter Gruß vom Ottifanten“ erscheinen auch als selbstklebende Marken. Am 1. März gibt es bei der Deutschen Post also beide Ausgaben jeweils auch im Folienblatt mit zehn Werten. Im Versandzentrum Weiden sind beide auch in gestempelter Form erhältlich, die Bestellnummern der „Tierkinder“ lauten postfrisch: 008573 und…