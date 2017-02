Tipp zum Wochenende: Börse in Gütersloh

Der Verein für Philatelie in Gütersloh lädt am Sonntag, 12. Februar 2017, zur Briefmarkenbörse ein. Angesprochen sind Sammler von Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen. Die Briefmarkenbörse findet im Vereinslokal von Grün-Weiß-Casino an der Brunnenstraße 71, Heidewald, statt. Eintritt und Parkplätze vor dem Vereinslokal sind frei. Interessierte Briefmarkensammler haben von 9 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Marken aus aller Welt zu tauschen oder von Experten begutachten zu lassen. Auch Briefmarkenhändler sind an diesem Sonntag vor Ort: Eine gute Gelegenheit, um die letzten Lücken in den Sammlungen zu schließen.

© Beitragsbild: Rufin Schullian / pixelio.de

