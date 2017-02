Unverausgabte Weihnachtsmarken aufgetaucht

Auch dieses Jahr steht in Liechtenstein wieder die Wahl zur schönsten Briefmarke des Jahres an. Bei der Wahl zur schönsten Liechtensteiner Briefmarke des Jahres 2016 können Sie ganz einfach auf der Internetseite der Philatelie Liechtenstein mitmachen. 16 Briefmarken-Ausgaben des vergangenen Jahres stehen zur Auswahl. Unter allen Teilnehmern werden 20 attraktive Bildbände über das Fürstentum Liechtenstein…

Was muss das vor eineinhalb Jahrhunderten für ein ehrfurchtgebietendes Erlebnis gewesen sein? Ein Heißluftballon erhebt sich sachte in den Himmel über den Weiten Nordamerikas. Er soll militärische Aufklärungsarbeit leisten. Während er dieser Aufgabe mehr oder weniger nachkommt, geht ein jahrtausendealter Traum der Menschheit in Erfüllung. Was für ein militärischer Fortschritt und damit ein erheblicher und…