Tipp zum Wochenende: Briefmarkentreff Hannover

Als vor etwas mehr als einem Jahr, am 10. Januar 2016, der britische Musiker David Bowie in New York an Leberkrebs starb, erinnerten sich viele wehmütig an seine außergewöhnliche, mehr als 40-jährige Karriere. Bowie hinterließ über 25 Alben. Bowie lebte zwei Jahre in Berlin Auch seine Jahre in Westberlin kehrten bei vielen Musikliebhabern ins Gedächtnis…