Tipp zum Wochenende: Luther-Ausstellung in Leutkirch

Start der Reformationsschau: Zum Lutherjahr veranstaltet der Phila-Club Ravensburg-Weingarten mit seinem Mitglied David Scherger eine Wanderausstellung in Oberschwaben. Los gehts vom 1. bis 14. Mai in der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch.

Zu sehen sind Briefmarken, Blocks, Umschläge, Künstlerkarten und Erinnerungsblätter aus aller Welt und unterschiedlichen Jahrzehnten. Höhepunkt ist ein Schaubrief zum 200-jährigen Jubiläum der Confessio Augustana von 1730. Dazu kommen jeweils unterschiedliche Ergänzungsteile an den einzelnen Ausstellungsorten wie „Reformation in Europa“ oder „Luthergemälde“.

Jeweils an vier Orten werden bis zum Herbst hinein die Ausstellungstafeln gezeigt; so in Leutkirch, Ravensburg, Friedrichshafen und Baienfurt. Aufgelegt werden bis zum September vier verschiedene Sonderstempel mit Luther- und Kirchenmotiven sowie bekannten Glaubensgrundsätzen der Reformation. Zu jedem Stempel gibt es im Veranstaltungsort vier unterschiedliche Sonderumschläge, dazu kommt ein Umschlag mit dem Lutherfenster im Zudruck.

Die Ausstellung zeigt in ihrem Hauptteil chronologisch geordnet wichtige Lebensstationen Martin Luthers sowie Exponate von Menschen und Orten, die mit dem Reformator in Beziehung standen, wie ein Beleg zum Kirchenreformer John Wyclif.

Ein genaues Belegprogramm kann abgefordert werden beim Philaclub Ravensburg, Ralf Härtel, Postfach 1144 in 88251 Baienfurt. Tel.: 0751/51105; Fax: -5573724. E-Mail: lutherausstellung@web.de. Ausstellungsinformationen: www.kirchenbezirk-ravensburg.de.

