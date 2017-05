Tipp zum Wochenende: Grosstausch in Aachen

in Sammelwelten

Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 veranstalten am Sonntag, 14. Mai von 9 bis 15 Uhr ihren ersten Großtauschtag 2017 für Briefmarken, Postkarten und Münzen. Händler und Sammler aus der der Region und den angrenzenden Ländern Belgien und den Niederlanden werden zu diesem schon traditionellen Termin erwartet.

Sonderumschlag mit Stadtwappen

Ein entsprechender Beleg als Sonderumschlag mit dem passenden Motiv des Sonderstempels geht auf die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Aachen und Reims ein. Beide Städte sind Bischofs-, Krönungs- und Universitätsstädte. Zum Teil verbindet beide Städte auch eine gemeinsame Geschichte: So wurde der Frankenkönig Ludwig, Sohn Kaiser Karls des Großen, in Aachen und in Reims gekrönt. Heute kümmert sich ein Partnerschaftskomitee aktiv um den Austausch auf verschiedenen Feldern, wie Wirtschaft, Kultur und Bildung.

Werbeschau für Besucher

Auf dem Großtauschtag wird eine Werbeschau für Sammler und alle philatelistisch Interessierten angeboten. Als besonderer Service stehen aktuelle Michel-Standard-Kataloge den Sammlern kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung. Wer Fragen zur Sammlung oder zur Verwertung von Sammelgut hat, kann Vereinsmitglieder ansprechen, die gern mit Rat weiterhelfen. Die Deutsche Post beteiligt sich mit ihrem „Erlebnis: Briefmarken“-Team und führt den Sonderstempel mit den beiden Stadtwappen von Aachen und Reims zur 50-jährigen Partnerschaft der beiden Städte mit. Die Veranstaltung findet am 14. Mai 2017 in der Mensa der Fachhochschule Aachen, von 9 bis 15 Uhr statt.

Kontakt: Heinz Kaußen, Neuenhofstr. 70, 52078 Aachen, Tel.: 0241/526514. E-Mail: info@briefmarkenfreude-aachen.de.

