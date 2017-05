27.500 Euro für Christbaumschmuck

Die Briefmarke, die gar nicht erscheinen sollte: Als das Malheur passiert und entdeckt war, wurde die Marke zurückgezogen und neu gedruckt. Die Mängelexemplare sollten eigentlich nicht in den Verkauf gelangen. Aber auch das scheint nicht geklappt zu haben…

Großer Aufruhr durchzuckte also die Philateliewelt, die sofort Zweifel an der Postankündigung, es würden keine fehlgedruckten Marken auftauchen, anmeldete. Und so nahm es dann auch kaum Wunder, dass kurze Zeit später erste Fehldrucke auftauchten, die in der Folgezeit ordentliche Ergebnisse bei Ebay-Versteigerungen einbrachten. Beispielsweise erzielte ein Verkäufer im Februar den stolzen Betrag von 1.200 Euro.

„Fröhliche Weihnachten“ sollte auf der Weihnachtskugelmarke eigentlich stehen und dort in neun Sprachen übersetzt werden. Sage und schreibe drei Übersetzungen enthielten aber Schreibfehler: Das niederländische „kerstfeest“ war fälschlicherweise groß geschrieben und ließ ein e hinter dem f vermissen. Das großgeschriebene dänische „jul“ passte zum falschen „Kerstfest“. Und schließlich konnten sich polnische Philatelisten über einen fehlenden Kringel unter dem a von Swiat wundern, was zumindest bei den selbstklebenden Marken noch rechtzeitig korrigiert werden konnte.

Felzmann versteigert Fehldrucke bei der Internationalen Briefmarken-Börse in Essen

Im Rahmen der Internationalen Briefmarken-Messe in Essen fand nun heute (12. Mai 2017) eine Versteigerung durch das Auktionshaus Felzmann statt. Die Deutsche Briefmarken-Zeitung berichtete, dass der Westdeutsche Rundfunk bereits gestern auf die Rariäten aufmerksam gemacht hat, denn bei der online-Auktion e@uction standen immerhin zwei Lose der 70-Cent-Weihnachtskugel-Marke zum Verkauf:

Los 12319 beinhaltete ein Folienblatt mit 10 Marken, der vom Verkauf zurückgezogenen und bis auf wenige Exemplare vernichteten Auflage in postfrischer Top-Erhaltung, Fotoattest H.-D. Schlegel BPP „…einwandfrei“. Das Folienblatt wurde für stolze 5.000 Euro ausgerufen und erzielte nach einem finalen Bietergefecht am Ende einen Erlös von 27.500 Euro plus 20 Prozent Aufgeld!

Los 12320 brachte ein bedarfsmäßig verwendetes Spitzenstück der Weihnachtsmarke für 900 Euro zum Ausruf. Es trägt einen voll aufsitzenden Kreisstempel „BRIEFZENTRUM 60 mb 21.12.16“ und daneben vollständige „WWF“-Werbung. Die Marke wechselte schließlich für 1500 Euro plus 20 Prozent Aufgeld den Besitzer!

