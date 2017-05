Erst am 17. Mai, nach Druckunterlagenschluss des BMS 6/17, teilte die Gruppe Schmidt der Öffentlichkeit mit, wer welche Aufgaben im BDPh-Bundesvorstand übernehmen soll. Demnach betreut Alfred Schmidt die Ressorts Vereine, Jugend und Jurywesen. Jürgen Witkowski zeichnet für Forschung und Literatur sowie Arbeitsgemeinschaften verantwortlich. Die Meldung im BMS 6/17 basiert auf Informationen aus dem Verwaltungsrat, dessen Mitgliedern sich die Gruppe am 13. Mai unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Opfer der Informationsdefizite wurde auch Wolfgang Maassen, der seinen Pressedienst „pcp“ vom 16. Mai am 17. Mai in Bezug auf die Aufgabenverteilung korrigieren musste.

