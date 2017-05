Inhalt des BRIEFMARKEN SPIEGEL im Juni 2017

Das Titelthema der neuen Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL im Juni entführt die Leser in die spannende Entdeckerwelt Alexander von Humboldts. Zudem befasst sich das Heft auch mit Wilhelm von Humboldt in der Rubrik „Unter der Lupe“, den Unterschieden zwischen den Prüferbünden und vielen Neuigkeiten aus der bunten Welt der Philatelie. Außerdem erklärt Zinnober Zacke welche Marken das Sammeln wert sind und welche gleich in die Tonne wandern sollten.

Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt heißt der Protagonist im „Thema des Monats“. Dietrich Ecklebe erklärt in seinem philatelistischen Porträt des deutschen Forschers, warum er auch als zweiter Entdecker Amerikas bezeichnet wird. Aber natürlich kommen auch seine Forschungsreisen durch Europa und Asien nicht zu kurz. So erfährt der Leser, warum Alexander von Humboldts Vermächtnis bis in die heutigen Zeiten ausstrahlt und zu Recht nicht in Vergessenheit gerät.

Wilhelm von Humboldt

Änlässlich des 250. Geburtstags von Wilhelm von Humboldt blickt Frauke Klinge auf die vielseitigen Betätigungsfelder des universell Begabten begabten Potsdamers. Wie er als Gelehrter, Politiker, Dipolmat und Sprachforscher wichtigen Einfluss auf seine Zeitgenossen nahm lesen Sie in der Rubrik „Unter der Lupe“.

150 Jahre Helgoland-Marken

Ein sehr spannendes Spezialgebiet in der deutschen Philatelie bildet das Thema Helgoland-Marken. Die wechselreiche Geschichte der Insel lässt sich hervorragend mithilfe von Postwertzeichen erzählen und nachvollziehen. Michael Burzan vermittelt einen ausführlichen Einblick in die unterschiedlichen postalischen Abschnitte auf dem Eiland zu deutschen und britischen Verwaltungszeiten.

Ab heute ist der BMS 6/2017 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder direkt über unseren Vertrieb erhältlich. Alle Abonnenten haben die neue Ausgabe bereits nach Hause geliefert bekommen.

Weitere Themen

Elsass-Lothringen im besetzten Gebiet (Auktionsspiegel)

Sondermarken Berlin und Bund

Erste Kandidaten für den BDPh-Vorstand

Neue Marken: Tierfilmer der Nation, Englische Nationalblume …

Zucker fürs Volk

u.v.m.

Beitragsbild/Titelabbildung: www.wikipedia.de/Frédéric Christophe de Houdetot

Anzeige MICHEL

Olympische Spiele – Ganze Welt 2016

1. Auflage, 850 Seiten

Preis: 68,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



1. Auflage, 850 SeitenPreis: 68,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.