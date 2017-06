Tipp zum Wochenende: Exphimo in Bad Mondorf

Thematik im Fokus: Am 3. Juni eröffnet im luxemburgischen Bad Mondorf der 59. thematische philatelistische Salon, die Exphimo. Der Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) startet ein mit Spannung erwartetes Pilotprojekt, indem zu einem Rang-3-Wettbewerb in der „Open Philately“ aufgerufen wurde. Dabei wird dem nichtphilatelistischen Material, das 50 Prozent des Exponats ausmachen darf, eine hohe Stellung eingeräumt.

Vorträge zur Open Philately

Besucher erwartet ein Vortragsprogramm, das sich unter anderem mit der Ausgestaltung der noch neuen „Open Philatley“ befasst und zur Diskussion darüber einlädt. Am 3. Juni um 10 Uhr wird die Exphimo im Sportzentrum Roll Delles eröffnet. Im Rahmen des Salons findet der vierte 1-Rahmen-Wettbewerb des Verbandes der Philatelistischen Arbeitsgemeinschaften (VPHA) statt. Zur Exphimo, der offiziellen Ausstellung für Thematik des Luxemburger Briefmarkenverbandes FSPL, werden auch viele Händler erwartet.

Geöffnet bis 5. Juni

Geöffnet für Besucher ist der Briefmarkensalon bis zum 5. Juni. Die deutsche Post ist an allen Tagen mit dem Sonderpostamt vertreten, die Post Luxemburg ausschließlich am 3. Juni von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Abgeschlagen wird am Eröffnungstag ein Sonderstempel mit dem Logo der Exphimo. Der Veranstalter bietet einen Sonderumschlag mit Zudruck an; außerdem sind Marken Individuell zu haben.

Kontakt für das Belegprogramm: Carlo Lonien, 2 Rue Biermecht, L-3642 Kayl, E-Mail: lonienca@pt.lu.www.philcolux.lu

