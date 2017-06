Tipp zum Wochenende: Kieler Woche mit Sonderstempel

Am 17. Juni beginnt die Kieler Woche, die bis zum 25. Juni dauert und das als eines der größten Segelsportereignisse der Welt gilt.

Der Kieler Philatelistenverein von 1931 legt zu diesem Großereignis gleich zwei Sonderstempel mit Schiffsmotiven auf: Der erste zeigt das Flaggschiff der Deutschen Marine, die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“. Der zweite Stempel würdigt den Dreimast-Toppsegelschoner „Thor Heyerdahl“, der in diesem Jahr in Vertretung der repararturbedürftigen Gorch Fock die Windjammerparade anführt.

Maritimes Postkartenmotiv

Traditionell sponsert der Kieler Verein die beliebten Postkarten zur Kieler Woche, auf denen natürlich die Sonderstempel abgeschlagen werden können. Das abstrakt anmutende Motiv der Postkarten ist gleichzeitig das diesjährige Plakatmotiv der Kieler Woche und setzt sich zusammen aus den Unterwasserprofilen verschiedener Boote diverser Bootsklassen.

Umfangreiches Belegprogramm

Der Verein ist am Sonnabend, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr mit einem Stand im Hotel Kieler Yachtclub an der Kiellinie 70 vertreten.Während der Dauer der Kieler Woche ist der Verein am Stand an der Kieler Förde direkt unterhalkb des Landtags von 10 bis 18 Uhr präsent, wo sämtliche Stempel und Belege zu bekommen sind. Eine genaue Bestell-Liste kann beim Verein angefordert werden.

Kontakt: Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel abgefordert werden. Tel.: 04340 / 4315; Fax: 04340 / 4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de

