Tipp zum Wochenende: Pfadfinder-Ausstellung und Tausch in Hemer

Die philatelistische Arbeitsgemeinschaft Pfadfinder eröffnet am 24. Juni im Felsenmeermuseum in Hemer eine umfangreiche Ausstellung. Gezeigt wird Philatelistisches und Nichtphilatelistisches zu Pfadfindern und ihrer Geschichte. Gleichzeitig hält die Arbeitsgemeinschaft ihr Jahrestreffen ab. Für die Veranstaltung wird außerdem ein Sonderumschlag aufgelegt.

Pfadfinder und Philatelisten

Unterstützt wird die Arbeitsgemeinschaft (ArGe) dabei vom Bürger- und Heimatverein Hemer, dem Verband Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften (VPhA) und dem Deutschen Pfadfinderbund Hemer. Die „Pfadis“ halten bis zum Sonntag, 25. Juni, direkt beim Felsenmeermuseum ein Lager ab. Die Ausstellung gliedert sich in zwei Teile: Der philatelistische Teil zeigt Exponate zu vielfältigen Themen wie die weltweite Ausbreitung des Pfadfindertums, Pfadfinder-Bundeslager und Anlässe in der Schweiz, die erste deutsche Pfadfinderbriefmarke, der Warschauer Aufstand 1944, St. Georg, Pfadfinderpost – Pfadfinder als Briefträger, Raketenpost, Pfadfinder und Sport oder die Entwicklung in Osteuropa. Exponate kommen auch aus den Niederlanden und der Schweiz.

Im zweiten Teil wird in Vitrinen nichtphilatelistisches Material zur Pfadfindergeschichte, ArGe Pfadfinder-Literatur, zur aktuellen Pfadfinderarbeit, und zu den Jamborees gezeigt, wie die Weltpfadfindertreffen genannt werden, die alle vier Jahre stattfinden. Dazu kommen Fotowände über die Arbeit des Deutschen Pfadfinderbundes. Die Schau läuft bis zum 31. Juli.

Tauschgäste willkommen

Am Samstag, 24. Juni, besteht ab 9 Uhr die Möglichkeit zum Tausch im Wintergarten des Museums. Hier können sich Besucher über die Arbeit der ArGe und das Sammeln von Pfadfinderbriefmarken informieren. Die Ausstellung ist an beiden Tagen bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Kontakt: Manfred Bach, Tel.: 089/304144; E-Mail: bach.manf@web.de. Holger Keil, ArGe Pfadfinder, Tel.: 02191 / 62536, HKeil@t-online.de

