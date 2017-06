Tipp zum Wochenende: Sonderstempel Thomas Mann

In der aktuellen Ausgabe 14 der Deutschen Briefmarken-Zeitung haben wir den Aufsatz „70 Jahre Expeditionen“ von Hans W. Helfenbein veröffentlicht. Am vergangenen Freitag ist Hans Werner Helfenbein plötzlich und unerwartet verstorben, wie uns Siegfried Nicklas, erster Vorsitzender der ArGe Polarphilalie, mitteilte. Die Arbeitsgemeinschaft Polarphilatelie e.V. und viele Freunde in Deutschland und in anderen Ländern trauern…