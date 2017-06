In eigener Sache: 104. Auflage des MICHEL Deutschland-Kataloges ab 7. Juli 2017 erhältlich

Wo unter Zeitdruck gearbeitet wird, passieren zuweilen Fehler. Das musste, nach der Tschechischen und der Deutschen Post, jetzt auch die Philatelieabteilung der Luxemburger Post feststellen. Offenbar musste bei den beiden Europa-Briefmarken, die am 9. Mai erschienen, in letzter Sekunde noch etwas geändert werden, wobei der Landesname auf den Marken im Eifer des Gefechts gleich mitgelöscht…

Am 10. August legt die Deutsche Post einen Achterbogen mit je vier Marken „500 Jahre Reformation – Martin Luther“ und „Wartburg“ auf. Die Marken erscheinen darin schachbrettartig zusammengedruckt. Zum Preis von 5,60 Euro ist der Bogen bei der Versandstelle postfrisch erhältlich. Ebenfalls am 10. August erscheint eine Rolle mit 200 nassklebenden Marken der Ausgabe „1000…

In der aktuellen Ausgabe 14 der Deutschen Briefmarken-Zeitung haben wir den Aufsatz „70 Jahre Expeditionen“ von Hans W. Helfenbein veröffentlicht. Am vergangenen Freitag ist Hans Werner Helfenbein plötzlich und unerwartet verstorben, wie uns Siegfried Nicklas, erster Vorsitzender der ArGe Polarphilalie, mitteilte. Die Arbeitsgemeinschaft Polarphilatelie e.V. und viele Freunde in Deutschland und in anderen Ländern trauern…