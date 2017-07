Tipp zum Wochenende: Großtauschtag in Meuselwitz am 16. Juli

Am 16. Juli findet in Meseulwitz von 9 bis 13 Uhr der 46. Großtausch von Münzen, Briefmarken, Ansichtskarten und vielen weiteren Sammlerstücken statt. Veranstalter ist der Meuselwitzer Heimat-, Umwelt-und Naturschutzverein e. V . (MHUN) im thüringischen Meuselwitz. Veranstaltungsort ist der Saal der bluechip-Arena. Weitere Infos auf der Vereinsseite.

Über ein Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte

Der 1991 ins Vereinsregister eingeschriebene Meuselwitzer Heimatverein kann nun schon auf eine über 22-jährige Geschichte zurückblicken. Anfang 1992 übernahm der noch heute in ähnlicher Besetzung agierende Vorstand seine Arbeit. In dieser Zeit wurden viele interessante Ausstellungen und Veranstaltungen durchgeführt. Am Anfang in der ehem. Kinderkrippe „Clara Zetkin“ in der Heinestraße, später in den Räumen des neuen Heimatmuseums in der Neugasse 1 – 3. Hier betreut der Verein ehrenamtlich das Museum. Ein Meilenstein des Vereins ist der prachtvolle Bildband mit 160 Seiten und mit ausführlichen Texten zur Geschichte von Meuselwitz.

