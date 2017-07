Tipp zum Wochenende: Sonderpostamt zu den Salzburger Festspielen

Zu den diesjährigen Salzburger Festspielen wirds philatelistisch bunt: Der erste Österreichische Arbeiter-Briefmarkensammlerverein legt zusammen mit der Österreichischen Post farbenfrohe Schmuckkuverts auf. Angeboten werden außerdem personalisierte Briefmarken mit Motiven der Mozart-Oper „La Clemenzia di Tito“ (Die Großmut des Titus). Am 22. Juli ist das Sonderpostamt im Schloss Mirabell (Aufgang Marmorstiege) in Salzburg von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Motive aus Mozart-Oper für Kuverts und Marken

Das erste Kuvert zeigt Kaiser Titus mit Vitelia, die zum Mord angestiftet hat, und Sextus, denen er vergibt. Auf der Marke vergibt der Kaiser seinem Freund Sextus. Umschlag zwei zeigt Titus mit Sextus, der in Ketten vorgeführt wird und sich des Verrats am Freund schuldig bekennt. Auf der Marke hält der Kaiser, dessen Bild auch im Stempel zu sehen ist, um die Hand von Servilia an. Die beiden Markenmotive liegen jeweils in Portowerten von 68, 80, 288 und 285 Cent vor.

Der US-amerikanische Regisseur Peter Sellars, der für seine modernen Inszenierungen bekannt ist, wird die Oper in Salzburg auf die Bühne bringen. Die Salzburger Festspiele gehören zu den bekanntesten Festivals der klassischen Musik und zeichnen sich durch höchst Qualität aus. Bereits seit 1920 werden sie ausgerichtet.

Kontakt und komplettes Belegprogramm: Erster Österreichischer Arbeiter-Briefmarkensammlerverein (ABSV-Sektion Salzburg 1), Helmut Zauchner, Am Waldrand 30, a-5110 Oberndorf bei Salzburg, Telefon: 0043 / 6642303855. E-Mail: helmut.zauchner@gmx.net

Weitere aktuelle und zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten Treffpunkte, Vorträge, Jugend-Treffpunkte und Auktionskalender.

Anzeige MICHEL

Zeppelin- und Flugpost-Spezial 2017

ISBN: 978-3-95402-161-1

Preis: 89,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-161-1Preis: 89,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.