Postkartengrüße von der documenta 14 in Kassel

Die Documenta 14 in Kassel und Athen zieht viele Kunstfreunde und Kunstexperten aus Deutschland und der ganzen Welt an. Moderne Kunst trifft hierbei aber auch des Öfteren auf traditionelle Postkartengewohnheiten: Die HNA zeigt, dass die gute, alte Postkarte auch in der digitalen Welt noch ihren Platz hat und dass viele Besucher grüße per Karte in die Heimat senden.

Link zum Artikel:

https://www.hna.de/kultur/documenta/viele-gruesse-aus-kassel-welche-postkarten-documenta-gaeste-verschicken-8508655.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=app&utm_campaign=wa-hna-tz-viele-gruesse-aus-kassel-welche-postkarten-documenta-gaeste-verschicken-8508655-cdate-20170724-ctime-18&utm_content=ver1

