Tipp zum Wochenende: Kalle Wirsch in Salzwedel

Am 19. und 20. August laden die Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier im Bastelhaus des Märchenparks Salzwedel zum „Tag der Jungen Briefmarkenfreunde“ ein. Die Jugendgruppe hat einen Umschlag gestaltet, der mit passenden (neuen) Jugendmarken versehen beim „Erlebnis: Briefmarken“-Team vor Ort mit dem Sonderstempel „Kleiner König Kalle Wirsch“ abgeschlagen werden kann. Marken und Stempel zeigen Motive der Augsburger Puppenkiste.

Jugendliche zeigen Ausstellung

Die sehr aktiven Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier zeigen außerdem zehn Exponate zu den Themen Geschichte Salzwedels, Hansetag oder „Dorf Pretzier“ in einer Ausstellung; natürlich darf auch getauscht und gefachsimpelt werden. Wer seine Sammlung vorstellen möchte, ist am Tag der Jungen Briefmarkenfreunde willkommen und kann sich von Fachleuten beraten lassen. Öffnungszeiten sind Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Blankoumschläge werden für 1 Euro angeboten, die passende Marke kostet 85 Cent plus 40 Cent Zuschlag. Bei schriftlicher Bestellung fallen darüber hinaus die üblichen Portokosten an.

Offene Gruppe

Der Veranstaltungsort hat die Adresse An der Warthe 5 in Salzwedel. Infos zur Jugendgruppe, die sich alle 14 Tage trifft und offen ist für Interessierte ab acht Jahre, gibt es bei Carmen Kauffmann, Riebauer Straße 3, 29410 Hansestadt Salzwedel, OT Pretzier. Mobil: 0173 4747192. E-Mail: carmen-kauffmann@t-online.de. Hier können auch die Belege bestellt werden.

