Tipp zum Wochenende: Dampfpflügen in Friedersdorf

Am 26. und 27. August 2017 veranstaltet der Freundeskreis Friedersdorf ab 10 Uhr das fünfte Dampfpflügen unter dem Motto: „Ackerbau und Handwerk im Wandel der Zeit“. Der Freundeskreis des gleichnamigen Guts im brandenburgischen Vierlinden richtet gemeinsam mit dem Philatelistenklub Seelow und dem „Erlebnis: Briefmarken“-Team Berlin aus diesem Anlass am 26. August ein Sonderpostamt mit Sonderstempel aus.

Pflügen per Dampf

Eigens wurde eine Postkarte entworfen, die durch den Philatelistenklub mit den Automatenmarken „Brandenburger Tor und Posttower“ zu je 30 Cent und 15 Cent im Wechsel frankiert wird. Während des Schaupflügens werden die Postkarten mit dem Kipppflug von Lokomobil zu Lokomobil transportiert. Die beförderten Belege erhalten einen gesonderten Beförderungsstempel.

Beförderung per Kipppflug

Dampfpflüge, die besonders tief pflügen können, waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf den Feldern im Einsatz. Teilweise wurden sie noch bis in die 60-er Jahre in schwierigem Terrain und schweren Böden wie abgetorften Mooren eingesetzt und sind heute nur noch in Museen und bei besonderen Veranstaltungen wie in Friedersdorf zu sehen. Die Dampfpflugvorführungen sind jeweils stündlich geplant. Die zweitägige Veranstaltung endet am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr.

Informationen zur Belegbestellung bei Karin Priemuth, Weidenweg 32, 15306 Seelow, Telefon: 03346/843810. E-Mail: k.priemuth@t-online.de. Bei schriftlichen Anfragen bitte eine Telefonnummer angeben.

