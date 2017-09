Tipp zum Wochenende: Kinderfest mit Urmelstempel in Herford

Urmel, Lieblingsfigur vieler Freunde der Augsburger Puppenkiste, schmückt den schon traditionellen Sonderstempel zum Weltkindertag in Herford – passend zur neuen Jugendmarke. Das große Kinderfest findet am Samstag, 16. September 2017, als Freiluftveranstaltung im Herforder Stadtviertel „Radewig“ statt.

Grüße mit dem kleinen Saurier

Bereits im zehnten Jahr in Folge präsentieren die Jungen Briefmarkenfreunde gemeinsam mit der Post ein Stempelmotiv zum „Festtag der Kinder“. Damit möchten die engagierten Nachwuchssammler als Initiatoren der Stempelaktion nicht nur viele Kinder für das Hobby „Briefmarken“ begeistern. Der Sonderstempel mit dem kleinen Saurier ist vor Ort nur am Veranstaltungstag erhältlich. Besucher der Veranstaltung in Herford können Grußbotschaften mit passender Briefmarke und Sonderstempel an Freunde, Bekannte und Verwandte weltweit versenden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den Stempel als Erinnerung oder Sammlerstück mit nach Hause zu nehmen. Im Belegprogramm wird ein passender Sonderumschlag angeboten.

Verein bietet Belege

Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team ist neben dem Stand der Jungen Briefmarkenfreunde auf dem Fürstenauplatz vertreten. Belege können auch beim Verein bezogen werden: Junge Briefmarkenfreunde Herford, Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern, E-Mail briefmarkenfreunde-herford@web.de. Bei schriftlichen Anfragen bitte 70 Cent Portoersatz nicht vergessen.

