MünzenMarkt 21 – An der schönen blauen Donau

Punkt sechs Uhr in der Frühe läuteten am 18. Oktober 1817 in Eisenach die Glocken. Kaum eine Stunde später erwachte der Marktplatz langsam zum Leben. Verbindungsstudenten aus zahlreichen deutschen Universitäten kamen aus den Häusern und versammelten sich in der Morgensonne. Alle trugen sie ihre Uniformen und die Mehrheit „den deutschen Rock“. Mit diesem Begriff verklärte…