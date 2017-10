MesseMagazin Berlin 2017 – jetzt online lesen

Johann Joachim Winckelmann, der am 9. Dezember 1717 in Stendal geboren wurde, hat die archäologische Forschung und die Kunstgeschichte entscheidend geprägt. Sein Antikebild, das sich an der griechischen Kunst orientierte, nahm starken Einfluss auf die Literatur der deutschen Klassik und beeinflusste die Entwicklung der Kunst in Europa entscheidend. Er gilt als der geistige Vater des…