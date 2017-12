Tipp zum Wochenende: Weihnachten im Gebirg von Breitenbrunn

in Sammelwelten

Philatelistisches im Erzgebirge: Der Verein „Partnerschaftskomitee“ gibt zur Weihnachtsveranstaltung „Weihnachten im Gebirg“ am 9. Dezember in der Mehrzweckhalle der Goethe-Schule Breitenbrunn einen Weihnachtssonderstempel der Deutschen Post heraus.

Zum Stempel wird auch ein passender Zwei-Länder-Weihnachtsbrief herausgegeben. Er zeigt die Heilige Familie nach einem Gemälde von Kristina Folprechtova, sowie die St. Nepomuk-Kapelle in Böhmisch Halbmeil.

Kapelle gemeinsam aufgebaut

Die Kapelle wurde nach Ihrer Zerstörung 1947 und Auslöschung des Ortes an der Grenze zu Breitenbrunn vor drei Jahren von Bürgern des Erzgebirgszweigvereines in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bozi Dar (Gottesgab) und dem tschechischen Staatsforst teilweise mit alten Originalsteinen wieder aufgebaut. Seit dem Wiederaufbau haben bereits Tausende von Wanderern dort Station gemacht; der Ort ist mittlerweile ein beliebter Anziehungspunkt für Pilger geworden.

Zwei-Länder-Brief

Der Sonderbrief zeigt die winterliche Kapelle und hat als Frankatur personalisierte Weihnachtsbriefmarken der tschechischen Post, die mit dem Weihnachtssonderstempel aus Bozi Dar abgestempelt sind. Zusätzlich ist er mit deutschen Weihnachtsbriefmarken frankiert und mit dem Breitenbrunner Sonderstempel abgestempelt. Der Verein Partnerschaftskomitee fördert mit der Herausgabe dieser so genannten „Zwei-Länder-Briefe“ bereits seit Jahren die grenzüberschreitende touristische Zusammenarbeit zwischen Sachsen und der Tschechischen Republik.

Das Sonderpostamt ist in der Mehrzweckhalle von 14 bis 17:30 Uhr geöffnet. Der Brief ist für 8,50 Euro plus Versandkosten über das Partnerschaftskomitee, Arnoldshammer 3, 08359 Breitenbrunn erhältlich. E-Mail: arnoldshammer@t-online.de

