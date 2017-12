Tipp zwischen den Jahren: Großtausch in Osnabrück

Anfang Dezember, genau gesagt am Nikolaustag, hat das Bundesministerium der Finanzen das Briefmarken-Ausgabeprogramm für 2018 auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Ausgaben selbst waren schon seit vergangenem Jahr bekannt, es fehlten nur noch die genauen Ausgabetermine. Wie in jedem Jahr umfasst das Programm nur die nassklebenden Sonder- und Zuschlagsmarken. Die erste selbstklebende Sondermarke und die erste…

Am 16. November 2017 hat der Weihnachtsmann wieder die Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort bezogen. Dort beantwortet er mit 20 Helferinnen bis Heiligabend in deutsch und 15 anderen Sprachen die eingehenden Kinderbriefe. Damit seine Antwort rechtzeitig vor Weihnachten eintrifft, sollten die Wunschzettel bis zum dritten Advent mit einer vollständigen Absenderangabe in der Weihnachtspostfiliale eingehen.…