Tipp zum Wochenende: Tauschtag mit Brunnen in Fürstenried

Die Arbeitsgemeinschaft der Münchner Philatelistenvereine bleibt ihrer Tradition treu, Brunnen philatelistisch zu würdigen: Zum Großtauschtag am 7. Januar im Bürgersaal Fürstenried von 9 bis 15 Uhr legen die Münchner Philatelistenvereine ein Briefkuvert mit Sonderstempel und Brunnenzudruck auf.

Moderne Brunnenskulptur

In den vergangenen Jahren zierten oft historische Brunnen als Zudruck die Kuverts. Diesmal ist es ein modernes Brunnenbauwerk. Der „Schweizer Brocken“ ist ein Brunnen aus grünlichem Schweizer Granit von Magdalena Jetelova, den sie 1992 für den Schweizer Platz fertiggestellt hat. Das Wasser stürzt wie in einem Gebirgsbach die Stufen zwischen den beiden massiven Gesteinsblöcken herab und fängt sich in dem langgezogenen flachen Becken davor.

Bestellungen für das Inland sind möglich bei Harald Steinig, Reichenaustraße 24, 81243 München; Mail: hh.steinig@gmx.de; Telefon: 089 / 32604194. Der Preis beträgt 2,50 Euro zuzüglich Versandkosten; Blankokuvert 1,50 Euro plus Versandkosten.

