Farbige Münzen – Alles dazu im MünzenMarkt 22

Lesen Sie im neuen MünzenMarkt, wie die Farbe auf die Münzen kam, Vorberichte für die Numismata-Veranstaltungen in München und Wien sowie Erinnerungen an die Emissionspläne von 1918 und viele weitere spannende Themen. Lesen Sie außerdem im MünzenMarkt 22: Rubel, Krone, Drachme – Währungen vor dem Euro, die Geschichte der Berliner Münze und mehrere informative Kurzbeiträge in der Rubrik „Unter der Lupe”.

Auch die Praktiker kommen nicht zu kurz: Zubehörtipps und weitere Facetten der modernen Numismatik sind in der neue Ausgabe vom MünzenMarkt ebenfalls ausführlich vertreten.

Sie möchten das Heft sofort als ePaper lesen? Unsere Sonderveröffentlichung MünzenMarkt 22 können Sie jetzt hier ganz bequem online lesen:

Abonnenten erhalten die 22. Ausgabe der Sonderveröffentlichung mit der BMS-Ausgabe 2/2018. Wer möchte, kann auch ein kostenloses Exemplar per Post bekommen. Schreiben Sie uns hierzu einfach eine E-Mail.

