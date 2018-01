Tipp zum Wochenende: Wittekind-Tauschtag Hiddenhausen

in Deutschland

Die Briefmarkengilde Wittekind Herford richtet am 28. Januar 2018 in Hiddenhausen den achten „Wittekind-Tauschtag“ aus. Vor 50 Jahren wurde die Eisenbahnstrecke Hamm-Minden, die Herford mit dem Ruhrgebiet und mit Hannover und Berlin verbindet, elektrifiziert. Ein attraktiver Sonderstempel feiert dieses Eisenbahnjubiläum, das weit über Westfalen hinaus von großer Bedeutung ist.

Attraktive Belege mit Eisenbahnmotiven

Der Stempel, der vor Ort in Hiddenhausen nur am 28. Januar 2018 erhältlich ist, zeigt die E-Lok 112 498-1, die bei der Eröffnungsfahrt eingesetzt wurde. Ein passendes Belegprogramm wird ebenfalls aufgelegt und ist als Bestellliste auf der Vereinswebseite einsehbar. Besucher der Veranstaltung können Grußbotschaften mit dem Eisenbahn-Stempel an Freunde, Bekannte und Verwandte weltweit versenden.

Preisgekrönte Ausstellungssammlungen

Parallel zu der Tausch- und Sammlerbörse zeigt die Briefmarkengilde Auszüge aus preisgekrönten Ausstellungssammlungen, mit denen der Verein erfolgreich an der German Team Challenge teilnimmt. Die Jugendgruppe des Herforder Sammlervereins steuert ein Gewinnspiel für Kinder und Jugendliche zu der Veranstaltung bei; außerdem warten eine Wühlkiste und ein Begrüßungsgeschenk auf die Nachwuchssammler.

Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team ist vor Ort und bringt den Stempel mit. Der Wittekind-Tauschtag findet im evangelischen Gemeindehaus „Rabeneck-Haus“ in 32120 Hiddenhausen, Neuer Weg, von 9 bis 14 Uhr statt. Info: www.briefmarkengilde.de.

