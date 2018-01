Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Februar 2018

Ohne Frage ist der Brexit ein wichtiges Ereignis. Vor allem für die Briten. Ob das Ereignis allerdings so geeignet ist, um auf Briefmarken gewürdigt zu werden, darüber kann man geteilter Meinung sein. Die Royal Mail fand es eher nicht so wichtig, die Tageszeitung „Sun“ schon, und wurde dabei von der eher nicht so bekannten Parlamentsabgeordneten…