Kinderspaß auf der Lokolino 2018

Kinder, Kinder: um sie drehte sich alles auf der Lokolino 2018 in der Göttinger Lokhalle. Die große Familienmesse war am 3. und 4. Februar wieder Anziehungspunkt für Familien aus der gesamten Region und darüber hinaus. Unter dem Motto „ausprobieren, erleben und selber machen hatte in bester Tradition die Kinderpost direkt neben dem „Erlebnis: Briefmarken“-Team Hamburg einiges für die jungen Besucher im Angebot. Die Standbetreuung hatte die Redaktion des Philapress-Verlages übernommen.

Post bearbeiten mit Muskelkraft

Besonders der Hammerstempel, mit dem Karten abgestempelt werden konnten, hatte es den meisten Kindern angetan und verlangte vor allem den ganz kleinen einiges ab. Da konnte man froh sein, wenn Mama oder Papa ein wenig unter die Arme griffen. Wie ein Postbeamter in früheren Zeiten konnten die Kinder so nachempfinden, wie vor der Automatisierung der Stempel auf die Post kam. Zielgenauigkeit war auch bei der Station „Post verwerfen“ gefragt: mit Begeisterung wurden die Päckchen und Pakete in die verschiedenen, nummerierten Postsäcke verfrachtet. Und auch die Briefpost kam nicht zu kurz; die Sortierstation zog vor allem die etwas älteren Kinder an, die konzentriert fiktive Briefe per Hand in einzelne Fächer verteilten, so wie es früher in den entsprechenden Poststationen üblich gewesen war.

Basteln mit Marken

Was sich mit abgelösten Briefmarken alles anstellen lässt, konnten die Jungen und Mädchen am großen Basteltisch ausprobieren. Hier konnten ausgepustete Eier mit bunten Marken aus aller Welt beklebt werden und eine Malstation lud dazu ein, sich mit Stift und Farbe zum Thema Post und Briefmarken auszutoben. Kinder und Erwachsene stöberten in den Kisten und Dosen nach schönen, alten und besonderen Exemplaren. Kleine Sammlerinnen und Sammler freuten sich über die Pergamintütchen, die sie mitsamt Marken und geschenkter Pinzette nachhause tragen durften.

Lokolino-Sonderstempel

Dass Brief und Postkarte auch im Zeitalter der sozialen Medien als persönliche Kommunikation nichts von ihrer Bedeutung verloren haben, wurde am Stand des „Erlebnis: Briefmarken“-Teams deutlich. Hier nutzten viele Familien die Möglichkeit, Grüße an Verwandte und Freunde zu verschicken, abgestempelt mit dem Lokolino-Sonderstempel.

Lokolino Figur Eifrig basteln Post verwerfen Briefmarken-Eier Junge mit Hammerstempel Lesende Philapress-Basteltisch Philapress-Postkarte mit Hammerstempel