Tipp zum Wochenende: „Warum sind Sie kreativ, Herr Hawking?“ Ausstellung in Berlin

„Why are you creative?“ Ein Ausstellungsprojekt im Museum für Kommunikation in Berlin präsentiert prominente Antworten auf die Frage nach dem Ursprung unserer schöpferischen Energie.

Der vor einem Jahr verstorbene Musiker David Bowie, der Ausnahme-Physiker Stephen Hawking, die Allround-Künstlerin Björk oder die Schauspielerin Juliette Binoche sind auf verschiedenste Art und Weise kreativ und damit sehr erfolgreich. Was bewegt so unterschiedliche Menschen dazu, ihre schöpferischen Talente in Werke umzusetzen?

Prominente antworten

Seit rund drei Jahrzehnten richtet der Autor, Produzent und Regisseur Hermann Vaske diese Frage an Künstlerinnen und Künstler sowie Prominente aus den verschiedensten kreativen Disziplinen. Mehr als tausend haben ihm geantwortet – manche in handgeschriebenen Wörtern oder Sätzen, viele mit Zeichungen oder Artefakten. Zum 30-jährigen Jubiläum von „Why are you creative? 1988 – 2018″ ist jetzt noch bis zum 8. April im Museum für Kommunikation in Berlin eine Ausstellung mit 300 sehr persönlichen Original-Antworten zu sehen, die den Besuchern einen seltenen Einblick in die Gedankenwelt der Kreativen ermöglicht. Oben die Antwort-Zeichnung des Regisseurs David Lynch, rechts der Kurzbrief Nelson Mandelas.

Öffungszeiten: Dienstags 9 – 20 Uhr, Mittwoch bis Freitag 9 – 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 10 – 18 Uhr.

