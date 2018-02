Es geht los: Olympische Winterspiele

Wenn am 9. Februar die Feierlichkeiten zur Eröffnung der XXIII. Olympischen Winterspiele beginnen und schließlich auch die etwa 3000 Athleten einlaufen, blickt die Welt mit gemischten Gefühlen ins südkoreanische Pyeongchang.

Sportliche Großveranstaltung

Einerseits freuen sich die Sportler, Fans und Offiziellen auf der ganzen Welt auf diese neben der Fußball-WM wichtigste Sportveranstaltung im Jahr 2018 und ihre kommenden Stars. Andererseits breiten sich seit Jahren lange Schatten nicht nur über der olympischen Sportwelt aus:

Das Thema Doping gipfelte im Startverbot für russische Dopingsünder für die im Februar stattfindenden olympischen Wettkämpfe. Dies war das von vielen nicht erwartete Ende einer Debatte, die bis in höchste politische Sphären reichte.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschloss sich mit dieser Entscheidung zwar nicht zur Höchststrafe, nämlich dem gesamten Ausschluss aller russischer Athleten, zog aber doch härtere Konsequenzen als es viele Experten vom IOC erwartet hatten. Schön wäre es, wenn dieses Urteil abschreckende Wirkung nach sich zöge, doch wer mag daran schon glauben?

Als Beobachter der Szene wünscht sich manch einer vielleicht jetzt, dass das IOC mit ähnlicher Konsequenz gegen Korruption in den eigenen Reihen vorgehen oder Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der Spiele aufklären würde. Dies scheint jedoch bei den verkrusteten Strukturen und den offenbar überwiegenden Eigeninteressen der Akteure nach wie vor in weiter Ferne zu sein.

Friedenszeichen? Hoffentlich!

Umso schöner ist es jedoch, dass beim wichtigsten Aspekt der Spiele nicht für möglich gehaltene Fortschritte zu erkennen sind: Die Olympischen Spiele sollen schließlich in erster Linie dem Frieden der Völker dienen. Atomraketentests Nordkoreas ließen im vergangenen Jahr die Welt erschaudern.

Der amerikanische Präsident twitterte die Welt an den Rand einer nicht zu reparierenden Eskalation. Viele Sportler überlegten, ob sie ihre langersehnte Teilnahme an den Olympischen Spielen aus Sicherheitsgründen absagen sollten.

Doch – auch, wenn das jetzt (Redaktionsschluss Mitte Januar*) noch mit Vorsicht gesagt werden muss – das Jahr 2018 begann mit einer diplomatischen Sensation: Die Nordkoreaner möchten eine Delegation, bestehend aus Sportlern und hochrangigen Offiziellen, zu den Spielen ins (bislang) befeindete Nachbarland entsenden. Auch erste bilaterale politische Treffen fanden bereits statt. Sollten also die XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zu einer Annäherung der beiden Staaten führen, so wäre dies ein fantastischer, kaum für möglich gehaltener Erfolg.

Laufen die Nord- und Südkoreaner vielleicht sogar als gemeinsames Team bei der Eröffnungsfeier ein, hätte der Sport endlich einmal wieder ein Erfolgserlebnis zu vermelden, das seinen selbstgesteckten Zielen, die Sportler und die Welt miteinander zu verbinden, entspricht. Freuen wir uns also auf ein völkerverbindendes Fest des Sports und der Jugend und hoffen, dass die Negativmeldungen ausbleiben.

Der Fackellauf gehört heute fest ins (Vor-)Programm jeder Spiele. Nicht jeder weiß: Diese Zeremonie wurde im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 von den Nationalsozialisten ins Leben gerufen.

Text: Stefan Liebig

*Anmerkung der Redaktion: Die nordkoreanische Athleten sind tatsächlich angereist – die Olympischen Spiele in Pyeongchang könnten also wichtige Impulse setzen.