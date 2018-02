MesseMagazin München 2018

Die Internationale Briefmarken-Börse in München findet vom 1. bis zum 3. März 2018 zum 21. Mal statt. Die Besucher der inzwischen bereits 21. Internationalen Briefmarken-Börse in München dürfen sich über ein vergrößertes Händlerangebot freuen. Zusammen mit weiteren Ständen von rund 70 Fachhändlern, Auktionshäusern, Zubehörherstellern und Verlagen bieten sie ein breites und umfassendes Spektrum, das für jeden Sammler etwas bietet.

Höhepunkte der 21. Internationalen Briefmarken-Börse München

Die Deutsche Post als größter Aussteller setzt dieses Jahr voll auf Comic-Kult: Neue Briefmarken, Stempel und Ganzsachen zeigen Charly Brown, Snoopy und ihre Freunde:

Die Peanuts schmücken die diesjährige Messeganzsache der Deutschen Post. Mit darauf zu sehen sind auch Snoopy und sein Herrchen Charlie Brown. Der knuffige Beagle ist auch auf der eingedruckten 70-Cent-Sondermarke „Post für Snoopy“ zu sehen. Am Eröffnungstag der Inernationalen Briefmarken-Börse erscheinen außerdem noch eine 90-Cent-Marke mit der „Peanuts-Rasselbande“. Am 2. März von 11 bis 12 Uhr wird die Designerin der Peanuts-Ausgabe, Jennifer Dengler, auf dem Stand der Deutschen Post eine Autogrammstunde geben.

Weitere Themen sind Briefmarken aus der Serie „Klassische deutsche Automobile“ mit dem Audi quattro und dem Wartburg 1.3 sowie eine 70-Cent-Sondermarke „Schloss Friedenstein Gotha“ aus der Serie „Burgen und Schlösser“. Außerdem gibt es Sonderausgaben zum „Bayerischen Glaskasten“ und zum Münchener Olympia-Fernseh-Turm.

Expertentipps

Für alle Fragen rund ums Sammeln sind Vertreter des Landesverbandes Bayerischer Philatelisten-Vereine im „Zentrum Philatelie“ die richtigen Ansprechpartner. Vier Vereine der ArGe Münchner Philatelistenvereine stellen an ihrem Stand kompetente Sammler ab, die den Besuchern mit ihrem Wissen zur Seite stehen. Der Bund Philatelistischer Prüfer (BPP) beantwortet an seinem Beratungsstand allgemeine Fragen und nimmt Vorprüfungen vor. Die Philatelistische Bibliothek München gibt an ihrem Stand einen Überblick über ihre Leistungen. Sein Wissen vertiefen kann man auch an den Info-Ständen von 13 Arbeitsgemeinschaften.

© Beitrags-, Titelbild: www.pixabay.com / Deutsche Post AG