Tipp zum Wochenende: Messe Noord in Roden

Auf der Mittelmeerinsel Zypern feiert eine bemerkenswerte Markenausgabe Jubiläum. Vor 90 Jahren, am 1. Februar 1928, erschien ein zehn Werte umfassender Satz, der zum ersten Mal einheimische Motive bot. Gewidmet war er dem 50-jährigen Bestehen der britischen Verwaltung auf Zypern. Walter Köcher untersucht diese spannende Thematik in der aktuellen Ausgabe 4/2018: Auf der Mittelmeerinsel Zypern…

Die Handball-Europameisterschaft in Kroatien ist gerade erst Geschichte geworden. Für unsere deutschen Handballer lief es leider nicht ganz so gut, wie erhofft. Die Titelverteidigung misslang – die Spanier konnten sich erstmals den Titel sichern. Herzlichen Glückwunsch! Viele der in Kroatien aktiven Stars des europäischen Handballs sind natürlich ab sofort auch wieder in der deutschen Handball-Bundesliga…