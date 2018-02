Peanuts-Block nicht in Postfilialen

Wie die Gedenk- und Messeganzsachen vertreibt die Deutsche Post auch den Peanuts-Block nur über die Versandstelle in Weiden, die „Erlebnis: Briefmarken“-Teams und die Philatelie-Schalter in ausgewählten Postfilialen. Ein allgemeiner Verkauf in den Postfilialen findet nicht statt. Das erfuhr der BRIEFMARKEN SPIEGEL auf Anfrage. Über die Philatelie-Schiene ist auch die Messeganzsache zur Internationalen Briefmarken-Börse München mit Peanuts-Wertstempel erhältlich. Die äußerst umfangreiche Ausgabe erscheint am 1. März.

