Monaco und die Formel 1

Die Deutsche Post verkauft den Peanuts-Block nur über die Philatelie-Schiene, aber nicht allgemein in den Postfilialen. Das erfuhr die DBZ auf Anfrage. Erhältlich ist der Block bei der Weidener Versandstelle, bei den „Erlebnis: Briefmarken“-Teams und an den Philatelie-Schaltern in ausgewählten Postfilialen. Damit führt die Deutsche Post für Blocks das Verkaufsverfahren ein, das schon für Gedenk-…