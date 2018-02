Tipp zum Wochenende: 30 Jahre Junge Briefmarkenfreunde Boostedt

in Deutschland

30 Jahre Junge Briefmarkenfreunde Boostedt: Am 25. Februar 2018 veranstalten die Jungen Briefmarkenfreunde Boostedt bei Bad Segeberg in Schleswig-Holstein einen Großtauschtag von 9 bis 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Hof Lübbe“, am Dorfring 32.

Neues für Bahnmotivsammler

Anläßlich Ihres 30-jährigen Bestehens gibt es wieder Neues für Bahnmotivsammler; aufgelegt werden ein Sonderstempel und eine Briefmarke Individuell mit dem Motiv „AKN Triebwagen VTA“. Die Triebwagen sind im Personennahverkehr unterwegs und mehrheitlich mit dieselelektrischem Antrieb ausgestattet. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Post wird ebenfalls vor Ort sein und den mittlerweile neunten Stempel der Jugendgruppe mitbringen.

Kontakt: Die Briefmarken können für einen Preis von 2,25 Euro bei der Jugendgruppenleiterin Marianne Klopp unter der Telefonnummer 04393 / 2103 oder unter jg-briefm-boostedt@gmx.de bestellt werden.

