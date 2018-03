Tipp zum Wochenende: Wildkatzen sind los in Heilbronn

Die 32. traditionellen Sammlerbörse des Cercle Philatélique Ettelbruck findet am 11. März von 8 bis 17 Uhr in der Deichhalle statt. Händlern und Sammler aus Luxemburg, Belgien, Deutschland und Frankreich erwartet hier eine Besonderheit: Erstmals wird es im Rahmen einer philatelistischen Veranstaltung eine individuell gestaltete Automatenmarke (ATM) geben. Die selbstklebenden ATM mit Wappen (MiNr. 7) werden…

Torsten Berndt nimmt sich im Titelthema der Deutschen Briefmarken Zeitung 6/2018 der 175-jährigen Geschichte der Schweizer Postwertzeichen an. Lesen Sie, was die Schweizer Postgeschichte so besonders und das Alpenland zur Nummer zwei weltweit macht. Des Weiteren erhalten die Leser der neuen Ausgabe wieder ein buntes Sammelsurium von Themenbereichen „Für Schatzsucher“, „Weltspiegel“ und „Postgeschichte“. In der neuen DBZ-Ausgabe gibt…