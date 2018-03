Tipp zum Wochenende: Prinzessin und Frosch feiern 60 Jahre Junge Briefmarkenfreunde

Die Prinzessin greift glücklich nach der verloren geglaubten goldenen Kugel, die ihr der Frosch zurückgebracht hat: Die wohl bekannteste Szene aus dem Grimm-Märchen „Froschkönig“ ist auf dem Sonderstempel zu finden, mit welchem der Landesring Nordrhein-Westfalen der Deutschen Philatelisten-Jugend am 18. März im ostwestfälischen Vlotho seinen 60. Geburtstag feiert.

Junge Briefmarkenfreunde mit Landesmeisterschaften

Die Stadt an der Weser ist zugleich vom 17. bis 18 März 2018 Schauplatz der diesjährigen Landesmeisterschaften der Jungen Briefmarkenfreunde in NRW. Hier wetteifern Nachwuchsphilatelisten aus mehreren Jugendgruppen um den begehrten Landesring-Pokal. Pfiffigkeit, Ideenreichtum und natürlich philatelistische Kenntnisse sind dabei genauso gefragt wie gutes Allgemeinwissen. In vier Wettbewerbsteilen wird der Titelträger 2018 ermittelt. Neben dem Wettkampf steht ebenso das Erlebnis der gemeinschaftlichen Begegnung im Mittelpunkt der Wochenendveranstaltung.

Die Teams bringen zum Wettbewerb eine vorbereitete Sammlung mit, die – neben anderen Jugendsammlungen – in einer kleinen Briefmarkenschau präsentiert wird. Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Deutschen Post ist vor Ort vertreten und setzt dabei den Froschkönig-Sonderstempel ein. Der passende Sonderumschlag ist ebenfalls erhältlich.

Philatelistisches Begrüßungsgeschenk

Ausrichter der Veranstaltung sind die Jungen Briefmarkenfreunde aus der Nachbarstadt Herford, die natürlich ganz besonders den Nachwuchs unter den Briefmarkenfans ansprechen möchten. Daher dürfen sich junge Besucherinnen und Besucher im Alter von 7 bis 18 Jahren auf ein kleines philatelistisches Begrüßungsgeschenk freuen. Die Ausstellung ist im Jugendhof Vlotho, nahe der Ruine der Burg, Oeynhausener Str. 1, 32602 Vlotho, zu sehen. Sie ist am 18. März 2018 von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Kontakt: Interessenten, die die Veranstaltung nicht persönlich besuchen, können Belege mit dem Sonderstempel bei den Jungen Briefmarkenfreunden Herford, c/o Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern, E-Mail: briefmarkenfreunde-herford@web.de, bestellen (schriftlichen Anfragen bitte 70 Cent Portoersatz beifügen!).

