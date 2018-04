Tipp zum Wochenende: Raketenpionier in Osnabrück

Am 15. April lädt der Verein für Philatelie Niedersachsen Osnabrück zu seinem 58. Großtauschtag in die Hochschule Osnabrück ein. Das Belegprogramm erinnert an den 125. Geburtstag des Osnabrücker Raketenpioniers Reinhold Tiling.

Reinhold Tiling war Flieger im Ersten Weltkrieg. In den 20iger Jahren dann stieg er als bekannter Kunstflieger zum Leiter des Flughafens Netterheide in Osnabrück-Haste auf. Früh faszinierte ihn der Raketenbau. Nach seinen Ideen sollten Raketen als Postraketen für schwierig zu erreichende Ziele wie Inseln und später zur Personenbeförderung eingesetzt werden. 1928 begann er mit dem Bau und konnte bereits 1931 die erste deutsche Postrakete in der Nähe des Dümmer Sees zünden, mit der 131 Postkarten erfolgreich befördert wurden. Seine neuartigen Konstruktionen wurden durch viele Patente belohnt. Leider starb der Tüftler früh: Bereits 1933 kam er bei einem Unfall in seinem Labor um.

Börse mit Besucherzuwachs

Nach dem großen Erfolg der 57. Börse mit einem Zuwachs von fast 40 Prozent bei den Besucherzahlen ist jeder gespannt, ob der positive Trend anhält.Viele Händler haben nach den letzten guten Erfahrungen wieder ihre Teilnahme mit vielfältigen Angeboten, bestehend aus Briefmarken, Belegen, Ansichtskarten und Münzen, zugesagt.

Besonders die jungen Briefmarkenfreunde sind wie immer herzlich willkommen und können sich bei freiem Eintritt über das Hobby “Briefmarken sammeln“ informieren und bei den zur Verfügung gestellten Marken auf Schatzsuche gehen. Zudem richtet der Verein für die Sammler einen eigenen Bereich ein, wo sie ihre Briefmarken und Belege miteinander tauschen können, ohne einen Tisch mieten zu müssen. Der Tauschtag öffnet von 9 bis 15 Uhr.

Auskunft und Tischbestellung: Robert Hümmling, Bohnenkampstr.11, 49082 Osnabrück. E-Mail: phila-letter@osnanet.de; Tel: 0541 / 2004575. Anfragen wegen des Belegprogramms bitte an Wilfried Damerow, Tel.: 0541 / 443151; E-Mail: wilfried.damerow@t-online.de; www.vphn-os.de.

