MesseMagazin Essen 2018

Die Internationale Briefmarken-Messe in Essen findet vom 3. bis zum 5. Mai 2018 statt. Besucher, Händler, Verbandsvertreter sowie die ArGen und ForGen freuen sich auf die inzwischen bereits 28. Veranstaltung dieser Art in der nordrhein-westfälischen Metropole. An den Ständen von rund 80 Fachhändlern, Auktionshäusern, Zubehörherstellern und Verlagen warten interessante Exponate für jeden Geschmack auf die Sammler.

Neuheiten und Programm der 28. Internationalen Briefmarken-Messe Essen

Die Deutsche Post als größter Aussteller stellt am 3. Mai um 11 Uhr attraktive Neuheiten vor: Die neuen Briefmarken zu deutschen Fußballlegenden und die neue Europamarke mit Düsseldorfer Brücke erscheinen natürlich auch mit Stempel auf Ganzsachen. Im Anschluss findet auf dem Großstand der Deutschen Post von 12.30 bis 13.30 Uhr eine Autogrammstunde mit den Briefmarkendesignern Stefan Klein und Olaf Neumann (beide Iserlohn) statt. Beide entwarfen die Europa-Marke 2018.

Die BDPh-Akademie bietet für Sammler an allen drei Messe-Tagen komprimiertes Fachwissen. Beim BDPh im „Zentrum Philatelie“ (Stand Nr. 41) können Besucher noch kurzfristig buchen!

Im Verein „Frau und Philatelie“ haben sich zahlreiche Sammlerinnen zusammengeschlossen. In diesem Jahr treffen sich die Frauen auf der Briefmarken-Messe Essen. Der Verein möchte mit Sammlerinnen in Dialog treten. An jedem Messetag um 12 Uhr findet ein Treffen am Stand des Auktionshauses Felzmann (Stand Nr. 43) statt.

Zum 150-jährigem Jubiläum des Norddeutschen Postbezirks erstellt die ArGe NDP einen 120 Rahmen umfassenden Salon. Er stellt das Spektrum der Sammlungsmöglichkeiten des Gebietes dar, ohne an die Ausstellungsregularien gebunden zu sein.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten: Donnerstag, 3. Mai, und Freitag, 4. Mai, von 10 bis 18 Uhr, Samstag, 5. Mai, von 10 bis 17 Uhr Ort: Messe Essen (Messehalle 1 A, Messehaus Süd)

Veranstalter: Messeagentur Jan Billion, Postfach 10 82 54, 40863 Ratingen, Telefon: 02102/50675, www.briefmarkenmesse-essen.de

© Beitrags-, Titelbild: www.pixabay.com / Deutsche Post AG